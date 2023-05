Wetter

Am Mittwoch überwiegend heiter

Das Wetter: In der Nacht in Südostbayern abklingende Schauer. Sonst wolkig, teils klar und trocken, örtlich Nebel. Temperaturen von plus 7 bis minus 1 Grad. Am Tag überwiegend heiter. Im Nordwesten zeitweise stark bewölkt. Temperaturen 11 bis 21 Grad.

03.05.2023