Wetter Am Mittwoch überwiegend sonnig

Das Wetter: In der Nacht in der Nordwesthälfte bewölkt, im Friesland etwas Regen. Sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte von plus 3 bis minus 8 Grad. Morgen vielerorts sonnig, zeitweise Durchzug teils dichterer Bewölkung. 6 bis 12 Grad.

01.03.2022