Wetter Am Mittwoch überwiegend trocken

Das Wetter: In der Nacht in der Südosthälfte bewölkt mit Regen, im höheren Bergland Schneefälle. In der Nordwesthälfte meist niederschlagsfrei. Temperaturen von plus 5 bis minus 3 Grad. Morgen im Westen heiter und trocken, im Osten abklingende Niederschläge. 7 bis 14 Grad.

22.02.2022