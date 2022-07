Wetter

Am Mittwoch verbreitet bewölkt, im Südwesten sonnig

Das Wetter: Nachts an den Küsten und in der Mitte teils stärkere Bewölkung, örtlich etwas Regen. Sonst gering bewölkt. Tiefstwerte 16 bis 7 Grad. Am Tage verbreitet Wolken, im Südwesten eher sonnig. Temperaturen in der Nordhälfte 18 bis 24 und in der Südhälfte 24 bis 28 Grad.

27.07.2022