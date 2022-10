Wetter

Am Mittwoch verbreitet bewölkt, in der Mitte heiter

Das Wetter: Nachts im Norden und Süden stark, in der Mitte gering bewölkt oder klar. Örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 10 bis minus 2 Grad. Am Tag im Norden und im Süden zeitweise dichte Bewölkung, teils auch länger neblig trüb. In der Mitte nach Nebelauflösung heiter oder länger sonnig. 14 bis 19 Grad.

12.10.2022