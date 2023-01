Wetter

Am Mittwoch verbreitet Regen

Das Wetter: In der Nacht von Nordwesten Aufzug dichter Bewölkung und Regen. Im Süden noch gering bewölkt, dort gebietsweise Nebel. Temperaturen von plus 8 bis minus 2 Grad. Morgen verbreitet Regen oder einzelne Schauer. Südlich der Donau nach Nebelauflösung heiter und trocken. Höchstwerte 7 bis 13 Grad. Im Bergland sowie an der Nordsee Sturmböen, in Gipfellagen teils orkanartige Böen.

03.01.2023