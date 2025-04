Wetter

Am Mittwoch von der Mitte bis in den Süden wolkig, sonst heiter

Das Wetter: In der Nacht im Süden wolkig oder stark bewölkt, sonst auflockernd, teils klar und niederschlagsfrei. 6 bis minus 2 Grad. Am Tag von Süden bis in die Mitte dichtere Wolkenfelder. Sonst weiter viel Sonne. 12 bis 19 Grad.