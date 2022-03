Wetter Am Mittwoch wechselnd bewölkt

Das Wetter: In der Nacht bewölkt, nach Südosten und Osten abziehender Regen. In der Nordwesthälfte Auflockerungen, örtlich Nebel. Tiefstwerte von 6 bis 0 Grad. Am Tag zunächst noch wechselnd bis stark bewölkt, von Westen her Auflockerungen. 8 bis 18 Grad.

16.03.2022