Wetter

Am Mittwoch wechselnd bewölkt, aufkommende Schauer, 14 bis 22 Grad

Das Wetter: Nachts teils wolkig, teils gering bewölkt und meist abklingende Schauer. Örtlich Nebel. Temperaturrückgang auf 9 bis 3 Grad. Am Tage wechselnd bewölkt. Später in der Westhälfte vermehrt aufkommende Schauer und Gewitter, ebenso an den Alpen. 14 bis 22 Grad, an den Küsten kühler.