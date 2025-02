Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Donnerstag in der Osthälfte weiter sonnig, sonst bewölkt. In der Westhälfte gebietsweise etwas Regen. Höchstwerte 1 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.