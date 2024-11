Wetter

Am Mittwoch weiterhin bedeckt, nur im Südwesten etwas Sonne

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht nur wenige Auflockerungen mit lokalem Nebel. Im Nordosten und Osten gebietsweise etwas Regen, in Hochlagen Schneegriesel oder gefrierender Sprühregen. 6 bis minus 3 Grad. Morgen bedeckt. Im Tagesverlauf verbreitet leichter Regen oder Sprühregen. Im Südwesten auch etwas Sonnenschein. Temperaturen 1 bis 12 Grad.