Wetter

Am Mittwoch weiterhin Schauer, nur im Osten sonnig

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht Wetterberuhigung und Auflockerungen. In der ersten Nachthälfte meist niederschlagsfrei, in der zweiten im Westen und Südwesten Wolkenverdichtung, zum Morgen hin leichter Regen. Tiefstwerte 16 bis 10 Grad. Morgen im Westen Schauer, örtlich Gewitter. Im Osten etwas Sonne, weitgehend trocken. 19 bis 25 Grad.

01.08.2023