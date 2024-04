Wetter

Am Mittwoch wieder Regen und Schauer

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht zunächst nachlassende Schauertätigkeit und Auflockerungen, in der zweiten Nachthälfte von Westen her erneut einsetzender Regen, der sich bis zum Morgen auf die gesamte Westhälfte ausbreitet. 8 bis 1 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt und häufig Regen oder Schauer. Im Nordosten und Süden auch Auflockerungen. 7 bis 16 Grad.