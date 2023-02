Wetter

Am Mittwoch wieder viel Sonne, 2 bis 9 Grad

Das Wetter: Nachts leichter bis mäßiger Frost. Im Norden und südlich der Donau Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte -1 bis -10 Grad, an den Küsten meist frostfrei. Am Tag viel Sonne. Im äußersten Norden und Nordosten dichte Wolkenfelder. Höchsttemperaturen 2 bis 9 Grad. Am Donnerstag verbreitet sonnig und allgemein trocken bei 3 bis 10 Grad.

01.03.2023