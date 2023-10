Wetter

Am Mittwoch zunehmend bewölkt, 16 bis 29 Grad

Das Wetter: Nachts im Norden und Nordosten stark bewölkt mit rasch nachlassenden Niederschlägen. Sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 16 bis 5 Grad. Am Tage im Norden zunehmend bewölkt, später von der Nordsee her Regen. In der Mitte zunächst sonnig, später bewölkt. Und im Süden nach Nebelauflösung überwiegend sonnig. Temperaturen im Norden 16 bis 20, sonst 22 bis 29 Grad.

11.10.2023