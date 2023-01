Wetter

Am Montag an den Alpen Schnee, im Süden Auflockerungen, sonst bewölkt bis bedeckt

Das Wetter: Nachts in der Südosthälfte etwas Schnee. Verbreitet Glätte. Sonst weitgehend niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen +1 bis -8 Grad. Am Tage in Alpennähe etwas Schneefall. Im Süden und Südwesten Auflockerungen. In den übrigen Gebieten stark bewölkt bis bedeckt. Tageshöchstwerte 0 bis 5 Grad, im Bergland Dauerfrost.

23.01.2023