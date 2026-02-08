Wetter
Am Montag bewölkt oder neblig-trüb, örtlich Sprühregen oder Schneegriesel

Der Wetterbericht, die Lage: Ein Hoch über Nordeuropa lenkt weiter kalte Luftmassen in den Norden und Osten. Der Rest des Landes wird mit feuchter und milder Atlantikluft versorgt.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts meist stark bewölkt oder hochnebelartig bedeckt, stellenweise dichter Nebel. Im Osten örtlich etwas Schneegriesel. Tiefstwerte 0 bis minus 3 Grad. Am Tag wolkig oder neblig-trüb und vereinzelt Sprühregen. Im Nordosten und Osten auch Schneegriesel. Temperaturen im Nordosten minus 1 bis plus 5, sonst bis 9 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag nach teils zögerlicher Nebelauflösung Wechsel von Wolken und Sonne. Im Südwesten gegen Mittag aufkommender Regen. 0 bis 10 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.