Die Vorhersage:
Nachts meist stark bewölkt oder hochnebelartig bedeckt, stellenweise dichter Nebel. Im Osten örtlich etwas Schneegriesel. Tiefstwerte 0 bis minus 3 Grad. Am Tag wolkig oder neblig-trüb und vereinzelt Sprühregen. Im Nordosten und Osten auch Schneegriesel. Temperaturen im Nordosten minus 1 bis plus 5, sonst bis 9 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag nach teils zögerlicher Nebelauflösung Wechsel von Wolken und Sonne. Im Südwesten gegen Mittag aufkommender Regen. 0 bis 10 Grad.
Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.