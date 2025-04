Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

In der Nacht im Nordosten und Osten aufziehende Bewölkung, aber meist niederschlagsfrei. Sonst verbreitet klar. Tiefstwerte 0 bis -7 Grad. Meist frostfrei im Nordosten, an der Nordsee und entlang des Rheins. Am Tag in der Osthälfte Sonne und Wolken im Wechsel, sonst erneut viel Sonnenschein. Trocken. Höchstwerte 8 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Nordosten wolkig, im Westen und Südwesten freundlich. 10 bis 18 Grad.

