Wetter

Am Montag im Norden und Osten gebietsweise Regen, sonst trocken

Das Wetter: In der Nacht im Norden und Osten stark bewölkt bis bedeckt und südostwärts ausweitend Regen. Sonst wolkig oder locker bewölkt, vereinzelt Nebel. 14 Grad am Niederrhein und 4 Grad an der Oder. Am Tag im Norden und Osten gebietsweise Regen. Im Süden und Westen bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Temperaturen 16 bis 24 Grad.

08.10.2023