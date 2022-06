Wetter

Am Montag im Norden und Westen meist trocken, sonst Schauer und Gewitter

Das Wetter: In der Nacht im Norden einzelne Schauer. In der Mitte von West nach Ost ziehende Schauer, teils auch kräftige Gewitter. Im Süden teils locker bewölkt, teils klar. Tiefsttemperaturen 21 bis 9 Grad. Am Tag im Norden und Westen teils bewölkt, teils sonnig. Sonst verbreitet bewölkt mit Schauern und Gewittern. Tageshöchstwerte in der Nordhälfte 17 bis 24, in der Südhälfte 24 bis 33 Grad.

20.06.2022