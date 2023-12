Wetter

Am Montag im Norden und Westen Schneefall, sonst Auflockerungen

Das Wetter: Nachts im Westen und Nordwesten leichter Schneefall, teils Regen, örtlich Glatteis. Sonst teils wolkig oder klar. Tiefstwerte 0 bis -8 Grad, im Süden bis -19 Grad. Am Tag im Norden Schneefall, im Tagesverlauf von Westen her neue Niederschläge. Zunächst Schnee, später in Regen übergehend, im Bergland Glatteisgefahr. Im Süden und Osten gebietsweise aufgelockert mit sonnigen Abschnitten. Tagestemperaturen am Rhein 1 bis 5 Grad, sonst -3 bis -8 Grad.

03.12.2023