Wetter

Am Montag im Nordwesten und in der Mitte regnerisch - im Süden längere sonnige Anbschnitte

Das Wetter: Nachts im Süden und Südosten länger andauernder und gewittrig durchsetzter Regen. An den Küsten kurze Schauer. Sonst teils gering bewölkt oder klar. 14 bis 3 Grad. Tagsüber im Nordwesten bedeckt mit Regen, im Tagesverlauf auch in der Mitte. Südlich des Mains und in Richtung Lausitz längere sonnige Abschnitte. Temperaturen 15 bis 22 Grad.