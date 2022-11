Wetter

Am Montag im Osten Niederschläge, von Westen her Auflockerungen

Das Wetter: In der Nacht in der Mitte und im Süden Niederschläge, teils bis in tiefe Lagen Schnee. Im Norden teils aufgelockert, teils neblig-trüb und meist trocken. Tiefstwerte +7 bis -6 Grad. Morgen von Westen her Auflockerungen, im Osten gebietsweise Schneefall, sonst Regen. An der See einzelne Schauer. Tageshöchstwerte im Norden und Osten 0 bis 5 Grad, sonst 6 bis 12 Grad.

20.11.2022