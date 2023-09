Wetter

Am Montag im Osten sonnig, sonst teils kräftige Schauer und Gewitter

Das Wetter: In der kommenden Nacht im Westen Bewölkungsaufzug und später Schauer und Gewitter, örtlich Unwetter mit Starkregen, in der Osthälfte klar und trocken, örtlich Nebel. Tiefstwerte 19 bis 12 Grad. Am Tage im Osten sonnig, sonst teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich Unwettergefahr. 22 bis 30 Grad.

17.09.2023