Wetter

Am Montag im Osten sonnig, sonst teils kräftige Schauer und Gewitter, 20 bis 30 Grad

Das Wetter: Nachts in der Westhälfte Aufzug dichterer Wolken mit kräftigen Schauern und Gewittern. In der Osthälfte gering bewölkt oder klar und trocken. Örtlich Nebel. Tiefstwerte 19 bis 10 Grad. Am Tage im Osten und Südosten zunächst noch sonnig. Später Schauer und teils starke Gewitter im Süden, Südosten und in der Westhälfte, lokal Unwettergefahr. Sonst wechselnd bis stark bewölkt und meist trocken. Höchsttemperaturen von West nach Ost 20 bis 30 Grad.

18.09.2023