Wetter

Am Montag im Südosten freundlich, sonst regnerisch. 9 bis 16 Grad

Das Wetter: In der Nacht in der Nordwesthälfte stark bewölkt und teils etwas Regen. Sonst aufgelockert bis stark bewölkt. +9 bis -3 Grad. Am Tag in der Südosthälfte zunächst teils neblig-trüb, später Aufheiterungen. Sonst stark bewölkt, von Nordwesten bis in die Mitte übergreifend gebietsweise Regen. 9 bis 16 Grad.