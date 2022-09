Wetter

Am Montag in der Südosthälfte wolkig, aber meist trocken. Im restlichen Land regnerisch.

Das Wetter: In der Nacht an den Alpen zunächst regnerisch, in der Südosthälfte weitere Schauer, langsam nach Osten abziehend. Sonst zunächst trocken und gering bewölkt. Später von Nordwesten aufkommender Regen. Abkühlung auf 11 bis 4 Grad, an der See milder. Am Tag in der Südosthälfte wolkig, aber meist trocken. Im restlichen Land regnerisch. 10 bis 18 Grad.

