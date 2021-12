Wetter Am Montag meist bewölkt mit Regen

Das Wetter: In der Nacht in der Osthälfte Niederschläge. Verbreitet Glatteis mit Unwettergefahr. Im Südwesten und Westen leichter Regen, im Nordosten meist klar. Tiefstwerte +5 bis -5 Grad. Am Tag stark bewölkt, im Norden und Osten stellenweise Regen oder Sprühregen, teils gefrierend mit Glätte oder Glatteis. Abends von Westen her neuer Regen. Höchstwerte 0 bis 10 Grad.

27.12.2021