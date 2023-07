Wetter

Am Montag regnerisch, südlich des Mains überwiegend trocken

Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte stark bewölkt und gebietsweise leichter Regen. In der Südhälfte wechselnd bewölkt und meist trocken. Tiefsttemperaturen 16 bis 10 Grad. Am Tag überwiegend stark bewölkt bis bedeckt, teils länger anhaltender Regen. Südlich des Mains überwiegend trocken, zeitweise Auflockerungen. Höchstwerte 18 bis 26 Grad.

31.07.2023