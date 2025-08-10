Wetter
Am Montag sonnig, nur im Norden zeitweise wolkig, 25 bis 33 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Küstenumfeld sowie in den Alpen zeitweise wolkig, sonst gering bewölkt oder klar. Abkühlung auf 16 bis 6 Grad. Am Tag sonnig, nur im Norden Durchzug von Wolken. Höchstwerte 25 bis 33 Grad, an den Küsten kühler.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag im Norden Wechsel aus Sonne und Wolken, sonst erneut sonnig. 30 bis 37, an der Küste 23 bis 29 Grad. Am Mittwoch vielfach heiter, im Tagesverlauf in den südlichen Mittelgebirgen einzelne Schauer. 31 bis 38 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 11.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.