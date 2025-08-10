Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag im Norden Wechsel aus Sonne und Wolken, sonst erneut sonnig. 30 bis 37, an der Küste 23 bis 29 Grad. Am Mittwoch vielfach heiter, im Tagesverlauf in den südlichen Mittelgebirgen einzelne Schauer. 31 bis 38 Grad.
Diese Nachricht wurde am 11.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.