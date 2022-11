Wetter

Am Montag stark bewölkt bis bedeckt, örtlich Regen

Das Wetter: In der Nacht vor allem im Nordwesten zeitweise leichter Regen, sonst oft stark bewölkt. Im Südosten mitunter neblig-trüb und meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte von plus 7 bis minus 3, am Alpenrand bis minus 5 Grad. Am Tag stark bewölkt bis bedeckt, vor allem im Westen und Norden gebietsweise etwas Regen. Höchstwerte 4 bis 10 Grad.

28.11.2022