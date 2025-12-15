Die weiteren Aussichten:
Auch am Dienstag oft neblig und bewölkt. 3 bis 13 Grad.
Diese Nachricht wurde am 15.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: In der Nacht häufig bedeckt oder neblig, in höheren Lagen sowie nördlich der Mittelgebirgsschwelle teils klar. Tiefstwerte 7 bis 1 Grad, im Süden und Südosten bei länger klarem Himmel bis -4 Grad. Morgen im Süden und in der Mitte bedeckt oder neblig trüb. Sonst aufgelockert und freundlich. 1 bis 12 Grad.