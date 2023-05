In der Nacht gering bewölkt oder klar. Abkühlung auf 13 bis 4 Grad. Am Tag wieder heiter und trocken. An der Nordsee Durchzug von Wolkenfeldern. Später an den Alpen vereinzelt Schauer. Höchstwerte im Norden 16 bis 20 Grad, sonst bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Nordwesten und Westen gebietsweise länger stark bewölkt, sonst sonnig oder locker bewölkt. 17 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.