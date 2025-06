Wetter

Am Montag verbreitet sonnig, 25 bis 36 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Nordosten zeitweise Wolkenfelder, sonst kaum Wolken und trocken. Tiefstwerte im Norden und Osten 13 bis 8 Grad, sonst 21 bis 14 Grad. Am Tage vielfach heiter und viel Sonne. Quellwolken mit einzelnen Hitzegewittern nur über den süd- und südwestdeutschen Bergländern. Höchsttemperaturen von Nord nach Süd 25 Grad, sonst 25 bis 36 Grad, mit den höchsten Werten am Oberrhein.