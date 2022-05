Wetter

Am Montag von Westen her zunehmend Schauer und Gewitter

Das Wetter: In der kommenden Nacht in der Südwesthälfte Bewölkungszunahme und nachfolgend von der Eifel bis zu den Alpen Schauer, am Alpenrand auch Gewitter, lokal Starkregengefahr. Sonst gering bewölkt oder klar. Abkühlung auf 16 bis 9 Grad, im Osten auf 10 bis 5 Grad. Am Tag im Osten noch vielfach heiter, von Westen her zunehmend stark bewölkt mit Schauern oder Gewittern, teils unwetterartig. 21 bis 27 Grad.

22.05.2022