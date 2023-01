Wetter

Am Montag vor allem im Norden Regen - 1 bis 9 Grad

Das Wetter: In der Nacht Regen, der sich von Norden bis in die Mitte ausbreitet. Im Bergland sowie zur Mitte hin teils auch in tieferen Lagen Schnee. In der Südhälfte zunächst aufgelockert, später stärker bewölkt. In der Nordhälfte +5 bis 0, in der Südhälfte 0 bis -5, südlich der Donau -5 bis -10 Grad. Am Tag zunächst gebietsweise Niederschläge, später wechselnd bewölkt mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern. 1 bis 9 Grad.

30.01.2023