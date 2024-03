Wetter

Am Montag wechselhaft, 7 bis 14 Grad

Das Wetter: In der Nacht wechselnd bewölkt mit Schauern, in Hochlagen Schnee. Die Temperaturen gehen auf plus fünf bis minus zwei Grad zurück. Am Tag im Nordosten und Osten wechselnd bewölkt mit Schauern. Sonst trocken, im Süden und Südwesten auch sonnige Abschnitte. 7 bis 14 Grad.