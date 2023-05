Wetter

Am Montag wechselnd bewölkt mit Niederschlägen, im Norden teils sonnig

Das Wetter: In der Nacht im Süden und Südosten gebietsweise Regen. Sonst kaum Schauer, vor allem im Norden und Westen gering bewölkt. Tiefsttemperaturen 11 bis 5 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, im Tagesverlauf Schauer und einzelne Gewitter, gebietsweise schauerartiger Regen. Am meisten Sonne im Norden und Nordosten. Tageshöchstwerte 16 bis 21 Grad, an der Nordsee und im Bergland um 14 Grad.

14.05.2023