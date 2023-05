Wetter

Am Montag wechselnd bewölkt mit Niederschlägen, im Norden teils sonnig

Das Wetter: In der Nacht im Süden und Südosten gebietsweise Regen. Sonst kaum Schauer, vor allem im Norden und Westen gering bewölkt. Tiefsttemperaturen 11 bis 5 Grad. Am Tage wechselnd bewölkt, später Schauer und einzelne Gewitter. Am meisten Sonne im Westen und Nordwesten. Tageshöchstwerte 16 bis 21 Grad, an der Nordsee und im Bergland um 14 Grad.

15.05.2023