Wetter

Am Montag wechselnd bewölkt mit Regen oder Gewittern

Das Wetter: In der Nacht im Osten nachlassende Regenfälle. An den Alpen sowie im Westen, Nordwesten und in der Mitte schauerartiger, teils gewittriger Regen. Sonst kaum Schauer. Tiefstwerte 17 bis 9 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt mit Regen, örtlich Gewitter. Höchsttemperaturen 19 bis 23 Grad.