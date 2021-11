Das Funkhaus des Deutschlandfunks in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts bewölkt mit einzelnen Regen-, Schneeregen- und Schneeschauern. Im Norden Nebel. Tiefstwerte plus 2 bis minus 4 Grad. Morgen im Nordwesten Auflockerungen, im Küstenumfeld einzelne Schauer. Sonst bewölkt mit weiteren Niederschlägen, zum Teil als Schnee. Temperaturen 0 bis 5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag meist bedeckt und von Nordwesten her Niederschläge, anfangs teilweise bis in tiefe Lagen als Schnee. 1 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.