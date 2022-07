Wetter

Am Nachmittag von Westen her Schauer und Gewitter, im Osten sonnig

Das Wetter: Heute früh und am Vormittag noch meist heiter und trocken. Im Laufe des Nachmittags von Westen und Südwesten wechselnde Bewölkung mit einzelnen Schauern und teils kräftigen Gewittern, lokal Unwetter möglich. Im Osten und Südosten durchweg sonnig. Dort Höchsttemperaturen bis 40 Grad, sonst 27 bis 34 Grad. Morgen im Norden und Nordosten teils Schauer und einzelne Gewitter. Unwetter möglich - auch am Alpenrand und in Niederbayern. Sonst heiter oder sonnig und meist trocken. Höchstwerte zwischen 20 Grad im Norden und 32 Grad in der Lausitz.

20.07.2022