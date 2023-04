Wetter

Am Ostersonntag meist trocken bei 10 bis 17 Grad

Das Wetter: In der kommenden Nacht wechselnd bewölkt. Örtlich Nebel oder Hochnebel. An den Alpen noch leichte Niederschläge, oberhalb von 1.000 Metern als Schnee. Tiefstwerte plus 6 bis minus 1 Grad. Morgen, am Ostersonntag, zunächst wolkig bis stark bewölkt, im Südosten gebietsweise noch leichte Schauer, sonst meist trocken. Am Nachmittag vor allem im Südwesten Auflockerungen. Höchstwerte 10 bis 17 Grad.

08.04.2023