Die erzwungene Landung einer Passagiermaschine in Minsk hat in Lettland - wo gerade Eishockey-WM ist - zu einer Protestaktion mit diplomatischen Konsequenzen geführt.

In der Hauptstadt Riga wehen derzeit wegen der laufenden Weltmeisterschaft die Flaggen aller teilnehmenden Länder. Doch nun wurde an mehreren Plätzen in der Stadt die offizielle Flagge von Belarus durch die weiß-rot-weiße Fahne ersetzt, die von der belarussischen Opposition genutzt wird.



Rigas Bürgermeister Stakis sagte: "Wir können es uns nicht leisten, im städtischen Umfeld von Riga eine Flagge zu hochzuhalten, die ein Regime symbolisiert, das faktisch Staatsterrorismus gegen die Menschen in seinem Land ausübt." Diese Flagge solle Rigas Solidarität mit dem belarussischen Volk symbolisieren.



Die diplomatischen Konsequenzen wiegen schwer: Belarus wies alle Botschaftsmitarbeiter von Lettland aus. Der belarussische Außenminister Makej nannte den Flaggentausch eine "provokante Aktion" und staatlichen Vandalismus. Daher müsse der Botschafter Lettlands das Land binnen eines Tages verlassen.



Lettland reagierte umgehend und wies ebenfalls alle Botschaftsmitarbeiter von Belarus aus.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.