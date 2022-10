Wetter

Am Samstag Im Norden Regen, sonst freundlich, 14 bis 19 Grad

Das Wetter: In der Nacht in der Nordwesthälfte Aufzug von starker Bewölkung, nachfolgend Regen. Sonst wechselnd bis gering bewölkt, örtlich Nebel. Tiefstwerte 12 bis 4 Grad. Am Tage in der Nordhälfte wechselnd bewölkt mit Schauern, vereinzelt auch kurze Gewitter. Südlich der Donau länger andauernder Regen, an den Alpen auch kräftige Schauer. In den übrigen Gebieten freundlich und trocken. 14 bis 19 Grad.

07.10.2022