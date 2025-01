Wetter

Am Samstag im Norden und Westen Regen

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Süden teils gering bewölkt und meist niederschlagsfrei. Sonst viele Wolken und vom Westen in den Osten und Nordosten teils anhaltender Regen. 7 bis minus 4 Grad. Morgen meist stark bewölkt und vor allem im Norden und Westen Regen. Im Süden und Südosten wechselnd bewölkt oder sonnig. 5 bis 16 Grad.