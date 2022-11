Wetter

Am Samstag im Osten einzelne Schauer, im Westen und Südwesten teils sonnig

Das Wetter: Nachts in der Westhälfte wolkig mit einzelnen Schauern, später stellenwiese Nebel. In der Osthälfte gebietsweise Regen, in Hochlagen der Alpen Schnee. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Am Tag wechselnde, nach Osten hin einzelne Schauer, an den Alpen anfangs bis 1.000 Meter Schnee. Nach Nebelauflösung vor allem im Westen und Südwesten sonnige Abschnitte. Höchstwerte 5 bis 11 Grad.

26.11.2022