Am Samstag Im Osten und Nordosten nachlassende Niederschläge, sonst teils wolkig, teils heiter

Das Wetter: In der Nacht im Osten und Nordosten teils kräftiger Regen, sonst Auflockerungen, im Süden teils klar. Örtlich Nebelbildung. Tiefstwerte 10 bis 1 Grad. Am Tag im Osten und Nordosten nachlassender Regen. Sonst wolkig, im Süden und Südwesten auch heiter. Tageshöchstwerte 11 bis 21 Grad. Am Sonntag im Norden, Westen und Süden im Tagesverlauf Schauer und Gewitter. Im Osten sonnig und trocken. 16 bis 25 Grad.