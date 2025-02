Wetter

Am Samstag im Westen heiter, sonst vereinzelt Regen

Das Wetter: In der Nacht wechselnd bis stark bewölkt, im Osten und Süden etwas Regen, im Bergland Schnee. Sonst einige Auflockerungen und trocken. Plus 3 bis minus 7 Grad. Am Tag im Westen Aufheiterungen, im Osten gebietsweise noch etwas Regen. An den Alpen einzelne Schneeschauer. Temperaturen 3 bis 9 Grad.