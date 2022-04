W Wetter

Am Samstag in der Nordosthälfte heiter bis wolkig, in der Südwesthälfte bewölkt mit Niederschlägen

Das Wetter: In der kommenden Nacht vom Südosten über die Mitte bis in den Nordwesten örtlich Regen. Sonst meist gering bewölkt, später Nebel. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad, örtlich Bodenfrost. Morgen in der Nordosthälfte heiter bis wolkig, in der Südwesthälfte bewölkt, vor allem im Schwarzwald und an den Alpen Schauer oder Gewitter teils mit Starkregen. Höchstwerte zwischen 16 und 20, an den Küsten um 12 Grad.

22.04.2022